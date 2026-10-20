Murillo 42’de direğe takıldı

İlk yarıda Trabzonspor kalesinde etkili pozisyonlar yakalayan Beşiktaş'ın gole en çok yaklaştığı an 42. dakikaydı. Siyah-beyazlıların Murillo ile bir topu direkten döndü. Soldan gelişen Trossard'ın sert vuruşunda vuruşunda top Trabzonspor kalecisi Onana'dan döndü. Sağdan ceza sahasına girip pozisyonu takip eden Murillo'nun tamamlamak istediği top direkten döndü. Sonrasında ise Savic, meşin yuvarlağı korner gönderdi. Bu pozisyonda skoru dengeye getirme fırsatını kaçıran Beşiktaş, bundan daha net bir fırsat yakalayamadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
İlk yarıda Trabzonspor kalesinde etkili pozisyonlar yakalayan Beşiktaş'ın gole en çok yaklaştığı an 42. dakikaydı. Siyah-beyazlıların Murillo ile bir topu direkten döndü. Soldan gelişen Trossard'ın sert vuruşunda vuruşunda top Trabzonspor kalecisi Onana'dan döndü. Sağdan ceza sahasına girip pozisyonu takip eden Murillo'nun tamamlamak istediği top direkten döndü. Sonrasında ise Savic, meşin yuvarlağı korner gönderdi. Bu pozisyonda skoru dengeye getirme fırsatını kaçıran Beşiktaş, bundan daha net bir fırsat yakalayamadı.