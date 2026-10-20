Italiano takımdan memnun

Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sahadaki mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Önceki yenilgilerden farklı bir reaksiyon gösterdiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Eski mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ancak bugün takımımdan memnundum. Rakibe çok az fırsat tanıdık, Onana da kalesinde devleşti. Eksiklerimizi çok çalışarak düzelteceğiz. Bu oyunun karşılığı kesinlikle bu sonuç olmamalıydı" dedi.

SORUNU ÇÖZECEĞİZ

Dış saha kayıplarına değinen Italiano, konsantrasyon problemine dikkat çekti. İç sahadaki dikkat seviyesini deplasmanlara taşıyamadıklarını vurgulayan deneyimli hoca, "Daha karakterli oynamalı, son vuruşlarda ve paslarda daha dikkatli olmalıyız. Evimizde başardığımız konsantrasyonu dış sahada gösteremiyoruz. Ancak bu sorunlar çok çalışarak aşılabilir. İlerleyen haftalarda gelişerek çok daha güzel günler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından konuşan Beşiktaş'ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz üzüntüsünü dile getirdi. Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini belirten Rıdvan, "Çok kötü oynamadık, pozisyonlarımız vardı ama skoru bulamadık. Trabzon deplasmanından puansız ayrıldığımız için çok üzgünüz" dedi.

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Cerny, beklentinin altında kaldı. Yaptığı 7 ortada 2 isabet sağlayan Çek oyuncu, isabetli pas oranında da yüzde 73'te kaldı.

Kartal, hakem Cihan Aydın'ın yönettiği 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Aydın'ın yönettiği son 5 maçı kazanan Beşiktaş, diğer yenilgisini 2024-25 sezonunda Başakşehir'e karşı 2-0'lık skorla almıştı.