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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dev İtalyan kulübü Vincenzo Italiano'nun peşinde!

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dev İtalyan kulübü Vincenzo Italiano'nun peşinde!

Juventus'ta teknik direktör Luciano Spaletti'nin koltuğu sallanırken, İtalyan devinin radarına Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da girdi. Çizme basınında yer alan iddialara göre; Torino temsilcisinin aday listesinde Antonio Conte, Simeone Inzaghi, ve Francesco Farioli ile birlikte Vincenzo Italiano da yer alıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 13:02
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Dev İtalyan kulübü Vincenzo Italiano'nun peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon deplasmanından 2-0 yenik dönen Beşiktaş'a bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

ITALIANO, JUVENTUS'UN RADARINDA

Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, İtalyan devinin olası adayları arasında Vincenzo Italiano'nun da adı geçiyor.

SPALLETTI'NİN GELECEĞİ SONUÇLARA BAĞLI

Spalletti'nin görevine devam edip etmeyeceği kısa vadede alınacak sonuçlara bağlı olacak. İtalyan teknik adam şu an için görevden ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya olmasa da yönetim, takımdan kısa süre içinde bir çıkış bekliyor.

3 ADAY DAHA VAR

Torino ekibinin teknik direktörlük için düşündüğü adaylar arasında Italiano'nun yanı sıra; Antonio Conte, Simone Inzaghi ve Francesco Farioli gibi isimler yer alıyor.

KONTRATI 2028'DE BİTİYOR

Daha önce Milan ve Napoli'nin de gündemine gelen İtalyan teknik adam, 2026 yazında Beşiktaş ile anlaşmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, Italiano ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

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