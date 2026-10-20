CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi açıklandı!

Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi açıklandı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Son olarak bu mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı. Karşılaşmada Danny Makkelie düdük çalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 11:34
Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk edeceği karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. 22 Ekim Perşembe Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.

MAKKEILE'NİN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TEMSİLCİLERİMİZİN ALDIĞI SONUÇLAR

25 Ağustos 2016: Grasshoppers 0–2 Fenerbahçe

9 Mart 2017: Olympiakos 1-1 Beşiktaş

9 Aralık 2020: PSG 5-1 Başakşehir

24 Ağustos 2022: Trabzonspor 0-0 Kopenhag

9 Aralık 2025: Monaco 1-0 Galatasaray

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Sergen Yalçın'dan maaş sorusuna cevap!
G.Saray'da kritik görüşme!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Üsküdar’da başkan vekili belli oldu! Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu seçildi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Yunus Akgün kararı!
G.Saraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da kritik görüşme! G.Saray'da kritik görüşme! 12:16
Liverpool-Villarreal maçı detayları Liverpool-Villarreal maçı detayları 11:49
FC Porto - PSV Eindhoven maçı bilgileri FC Porto - PSV Eindhoven maçı bilgileri 11:44
Razgatlıoğlu'dan üzen haber! Razgatlıoğlu'dan üzen haber! 11:44
G.Saray'da Yunus Akgün kararı! G.Saray'da Yunus Akgün kararı! 11:31
Beşiktaş'ın maçına Hollandalı hakem! Beşiktaş'ın maçına Hollandalı hakem! 11:30
Daha Eski
Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu! 11:26
Sergen Yalçın'dan maaş sorusuna cevap! Sergen Yalçın'dan maaş sorusuna cevap! 11:20
Manchester City-AEK Atina maçı detayları Manchester City-AEK Atina maçı detayları 11:16
Italiano: Bundan önceki mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ama... Italiano: Bundan önceki mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ama... 00:11
Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı! Derbide 3 puan Trabzonspor'un Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı! Derbide 3 puan Trabzonspor'un 00:11
Mustafa Çulcu yorumladı: Pozisyon penaltı mı? Mustafa Çulcu yorumladı: Pozisyon penaltı mı? 00:11