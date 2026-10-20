Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk edeceği karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. 22 Ekim Perşembe Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.

MAKKEILE'NİN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TEMSİLCİLERİMİZİN ALDIĞI SONUÇLAR

25 Ağustos 2016: Grasshoppers 0–2 Fenerbahçe

9 Mart 2017: Olympiakos 1-1 Beşiktaş

9 Aralık 2020: PSG 5-1 Başakşehir

24 Ağustos 2022: Trabzonspor 0-0 Kopenhag

9 Aralık 2025: Monaco 1-0 Galatasaray