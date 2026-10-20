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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı sahasında ağırlayacak olan siyah-beyazlıların mücadelesi için geri sayım başladı. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın saati, yayın bilgileri ve canlı izleme ekranı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 10:17
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasının üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı sahasında konuk edecek. Avrupa'da yoluna devam eden siyah-beyazlıların karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Beşiktaş - Crystal Palace maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri…

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftarı önünde sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. TRT 1'in yayın duyurusuna göre Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı kendi sahasında ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

  • 22 Ekim 2026 22.00 | Crystal Palace (İç saha)
  • 5 Kasım 2026 23.00 | Celtic (Deplasman)
  • 26 Kasım 2026 20.45 | Hapoel Beer-Sheva (İç saha)
  • 10 Aralık 2026 23.00 | Bayer Leverkusen (Deplasman)
  • 21 Ocak 2027 20.45 | Union Saint-Gilloise (İç saha)
  • 28 Ocak 2027 23.00 | Omonia (Deplasman)

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