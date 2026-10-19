CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano derbinin parolasını çözdü! İşte o plan

Vincenzo Italiano derbinin parolasını çözdü! İşte o plan

Trabzonspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, taktik planını belirledi. Galatasaray'ın Papara Park'ta yaptığı hataları analiz eden İtalyan çalıştırıcı, derbi planını hazırladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Vincenzo Italiano derbinin parolasını çözdü! İşte o plan
Beşiktaş Trabzonspor karşısında kontrollü bir baskı kurmayı hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz deplasmanında rakibini hataya zorlamak istiyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, baskıyı kontrollü bir şekilde uygulayacak. Galatasaray'ın Bordo- Mavili ekip karşısında yaptığı hatalara düşmemeye çalışacak. İtalyan teknik adam, savunma güvenliğini de elden bırakmayacak. Beşiktaş'ın, Hoffenheim maçının ikinci yarısında uyguladığı taktik planı Trabzonspor karşısında da sahaya yansıtması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, deplasmanda kendi sahasındaki gibi oynamayı ve rakibine baskı kurmayı planlıyor. Beşiktaşlı hücumcuların, Trabzonspor'un savunma oyuncuları Stefan Savic ve Nwaiwu'ya yakın markaj uygulayacağı belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, bu baskıyla rakibin oyun kurmasını engellemeyi ve hata yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş, Trabzonspor'un savunmadan pasla çıkmasını engellemek için ön alanda baskı yapacak.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
144. randevu Akyazı'da! Muhtemel 11'ler...
Greenwood'u bekleyen büyük tehlike!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
İmamoğlu’nun 4 günlük fiyasko savunması: Köşeye sıkıştı yolsuzluk iddialarını cevaplamadı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da dev Beşiktaş planı!
Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları 09:17
Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri 08:37
‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ ‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ 07:32
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? 06:55
Dev derbi Kartal’ın Dev derbi Kartal’ın 01:18
Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! 01:14
Daha Eski
Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe 01:13
Adalı: Hakem konuşmayalım Adalı: Hakem konuşmayalım 01:11
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 00:54
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... 00:54
Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... 00:54
İstanbul'da kazanan Başakşehir! İstanbul'da kazanan Başakşehir! 00:55