Vincenzo Italiano derbinin parolasını çözdü! İşte o plan
Trabzonspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, taktik planını belirledi. Galatasaray'ın Papara Park'ta yaptığı hataları analiz eden İtalyan çalıştırıcı, derbi planını hazırladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
BeşiktaşTrabzonspor karşısında kontrollü bir baskı kurmayı hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz deplasmanında rakibini hataya zorlamak istiyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, baskıyı kontrollü bir şekilde uygulayacak. Galatasaray'ın Bordo- Mavili ekip karşısında yaptığı hatalara düşmemeye çalışacak. İtalyan teknik adam, savunma güvenliğini de elden bırakmayacak. Beşiktaş'ın, Hoffenheim maçının ikinci yarısında uyguladığı taktik planı Trabzonspor karşısında da sahaya yansıtması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, deplasmanda kendi sahasındaki gibi oynamayı ve rakibine baskı kurmayı planlıyor. Beşiktaşlı hücumcuların, Trabzonspor'un savunma oyuncuları Stefan Savic ve Nwaiwu'ya yakın markaj uygulayacağı belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, bu baskıyla rakibin oyun kurmasını engellemeyi ve hata yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş, Trabzonspor'un savunmadan pasla çıkmasını engellemek için ön alanda baskı yapacak.