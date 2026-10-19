Vincenzo Italiano: Bundan önceki mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ama...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi... Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik. Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha güzel göreceğimizi düşünüyorum."

"DEPLASMANDAKİ PUAN KAYIPLARI..."

"Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız, son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Ligde her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

"ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Orkun'un takım için önemine vurgu yapan Italiano, "Orkun gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye çok fazla girdik, rakip ceza sahasına çok fazla girdik. Onun son vuruşlarını, son paslarını ve oyun aklını aradığımızı düşünüyorum. Olsa belki daha farklı olabilirdi" dedi.

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Deplasman performanslarında yaşadıkları sorunlara değinen Italiano, bu konuda hızlı bir çözüm bulmaları gerektiğini belirterek, "Ben çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz, bazı dokunuşlar yapmamız ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Taraftarınız yanınızda olmadığı zaman kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Büyük takımların iç sahada ve deplasmanda aynı performansı göstermesi gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Eğer büyük takımsanız, iç sahada nasıl oynuyorsanız deplasmanda da öyle oynamanız gerekir. Her yerde aynı şekilde oynamanız ve kendinizi aynı şekilde göstermeniz gerekir" şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜMÜ BEN VE EKİBİM BULACAĞIZ"

Deplasmanda yaşadıkları sorunların nedenlerine de değinen Italiano, "Bence problem karakter problemi. Son dokunuşlarda, son paslarda sorunlarımız olabiliyor. Karar anlarında hata yaptığımızı ve yeterince konsantre olmadığımızı düşünüyorum. Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ancak deplasmanda konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi düşürüyoruz. Oyunu okumakta zorlanabiliyoruz. Sonrasında da mağlubiyetler geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Deplasman mağlubiyetlerinin kendisini yormaya başladığını açıkça dile getiren Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim. Bir takımın iç sahada farklı, deplasmanda farklı oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil."