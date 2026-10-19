Tiago Djalo ilk 11’e dönüyor

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun dev karşılaşmada savunma hattında değişiklikler yapması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun dev karşılaşmada savunma hattında değişiklikler yapması bekleniyor. Hoffenheim sınavında Djalo'yu yedek kulübesinde oturtan İtalyan hoca, Portekizli savunmacıyı ilk 11'de sahaya sürecek. Djalo'nun defansta partneri Kocaelispor maçında olduğu gibi Emirhan olacak. Almanya'da ilk 11'de forma giyen Ouattara'nın yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.