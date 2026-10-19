Efsane golcü Kovacevic, Vlahovic ile ilgili olarak “Siyah-beyazı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Juve onu takımda tutmalıydı” diye konuştu
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Juventus'ta attığı gollerle bir döneme damga vuran Darko Kovacevic, yazın Serie A devinden ayrılıp Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski Sırp golcü, "Dusan Vlahovic siyahbeyazı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Sadece Fiorentina'nın forma renkleri farklıydı. Vlahovic, Juventus'un sergileyeceği performansa bağlı; belki de pişman olur. Ancak teknik direktör Spalletti'nin onun gibi bir santrfora ihtiyacı var. Vlahovic'i takımda tutmalıydılar" diye konuştu.