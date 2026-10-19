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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı mücadeleye iki önemli eksiğiyle çıkacak. Orkun Kökçü'nün ayak tabanındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürerken Milot Rashica da uyluk üst adalesindeki problem sebebiyle kadroda bulunmuyor. Taraftarlar, Orkun'un kaç maç kaçıracağını ve ne zaman formasına kavuşacağını araştırıyor. Peki, Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok? Detaylar bu haberde!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 09:48
Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

ORKUN KÖKÇÜ TRABZONSPOR MAÇINDA YOK MU?

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Milot Rashica, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

Hoffenheim maçında sakatlanarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi yırtık tespit edilirken, Rashica'nın tedavisi de devam ediyor.

Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

SAKAT MI, KAÇ HAFTA YOK?

Siyah-beyazlı ekipte kritik mücadele öncesinde iki futbolcunun eksikliği teknik heyetin kadro planlamasını etkiliyor. Orkun Kökçü'nün sakatlığının boyutu ve sahalara dönüş tarihi ise taraftarların gündemindeki yerini koruyor.

Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

ORKUN KÖKÇÜ SAKAT MI?

Beşiktaş'ın resmî sağlık bilgilendirmesine göre milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma bulunuyor. Tedavi süreci devam ediyor.

Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

Plantar fasya, ayak tabanında topuk kemiği ile parmaklar arasında uzanan ve yürüme sırasında ayağın desteklenmesine yardımcı olan bağ dokusudur. Bu bölgedeki yaralanmalar, futbolcunun koşma ve yön değiştirme gibi hareketlerini etkileyebilir.

Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok?

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü'nün kaç hafta sahalardan uzak kalacağı konusunda Beşiktaş'ın resmî açıklamasında kesin bir süre verilmedi. Oyuncunun sahalara ne zaman döneceği, tedavi süreci ve sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda netleşecek.

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