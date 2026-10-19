Kartal kanatlanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Hoffenheim'ı mağlup ederek 2'de 2 yapan ve göğsümüzü kabartan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasının en önemli maçında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadelede 34 yaşındaki hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen.

KAPTAN ORKUN VE RASHICA YOK

Milli aradan dönüşte oynadığı Kocaelispor ve Hoffenheim müsabakalarını kazanan siyah-beyazlı takım, zorlu deplasmandan da zaferle ayrılarak hem Süper Lig'de galibiyet serisi başlatmak hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Beşiktaş'ta tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Kara Kartal'da Hoffenheim maçında sakatlanan ve sahalardan 2 hafta uzak kalması beklenen kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica dışında eksik oyuncu bulunmuyor.