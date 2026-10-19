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Anasayfa Beşiktaş Italiano'dan Cerny ve Vlahovic'in son durumu hakkında açıklama!

Italiano'dan Cerny ve Vlahovic'in son durumu hakkında açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 19:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 19:25
Italiano'dan Cerny ve Vlahovic'in son durumu hakkında açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano mücadele öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

Vincenzo Italiano: "Trabzonspor da perşembe günü oynadı. Avrupa'da oynadığınızda böyle olabiliyor, bu da normal bir durum. Tek idmanla buraya geldik. Bunlar da bu işin içinde var. Buradaki en önemli şey, mental hazırlık. Hepimiz hazır olmalıyız. Burada iyi performansla 3 puan alabilirsiniz. Hazırız."

ORKUN, CERNY VE VLAHOVIC HAKKINDA...

"Orkun geçen maç maalesef geçen maçta yerini Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin performansından mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumda. Umarım bugün bize iyi katkı verecektir. Umarım iyi maçlar oynayacaktır. Cerny de diri, dinlenmiş durumda perşembe oynamadığı için. Dusan için de aynı durum geçeri. Hazırlar. Daha hazır olduklarını söyleyebilirim. Aynı şekilde performans göstermeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Bu maçın ne kadar önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Direkt rakibimizle oynuyoruz. İyi bir sonuç almamız gerekiyor ki şu ana kadar yaptıklarımızın bir önemi olsun." dedi.

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