Gözler Trossard’da

ZORLU maç trafiğine giren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig kulvarında bu akşam kritik bir virajı dönecek. Sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda gözler Leandro Trossard'a çevrildi. Milli ara öncesi sakatlık yaşayan, Marsilya ve Amedspor maçlarında forma giyemeyen Belçikalı yıldız, sahalara fırtına gibi dönüş yaptı. Kara Kartal'ın 3-2 zaferiyle sonuçlanan Hoffenheim maçında 90 dakika oynayan 31 yaşındaki oyuncu beğeni topladı.

Siyah-beyazlı takımı adeta orkestra şefi gibi yöneten ve arkadaşlarına 5 kilit pas atan Trossard, UEFA Avrupa Ligi'nde bu alanda zirveye çıktı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Belçikalı maestro, Fenerbahçe derbisinde Rıdvan'a asist yapmış, Erzurumspor FK maçında ise ilk golünü kaydetmişti. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Trabzonspor karşısında oyun kurma ve atakları yönlendirme görevini Trossard'a verecek.

TAKIMI SAHİPLENDİ

Takımını sahiplenen ve sorumluluk alan Leandro Trossard'ın sakatlıktan sonra kondisyonunu da artırması dikkat çekti. Belçikalı yıldızın sosyal medya hesabından attığı Türkçe tweet, siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.