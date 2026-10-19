Gol umudu Dusan Vlahovic

Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyen Dusan Vlahovic takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyen Dusan Vlahovic takımla çalışmalara başladı. Hazır hale gelen Sırp golcü, Trabzonspor derbisinde teknik direktör Vincenzo İtaliano'dan görev bekliyor. Bu sezon 8 karşılaşmada 6 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki forvet, dev karşılaşmada Kara Kartal'ın gol umudu olacak.