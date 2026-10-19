Derbi hazırlıkları tamam

Beşiktaş derbinin hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş derbinin hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde, basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar antrenmanın ardından derbi için Trabzon'a hareket etti.