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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'nın transferinde büyük çılgınlık!

Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'nın transferinde büyük çılgınlık!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İlhan Fakılı ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinin devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 12:58
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'nın transferinde büyük çılgınlık!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş dev derbide Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda tek hedef bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. Kritik karşılaşma öncesi transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlılarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken İlhan Fakılı için İngiltere Premier Lig ekipleri devrede.

20 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig ekiplerinin gözlemcileri tarafından Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında izleneceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELDİ

Beşiktaş'a imza attığında 1.2 milyon Euro piyasa değeri olan ve 2.7 milyon Euro bonservisle kadroya katılan futbolcu, güncel değerini 7 milyon euroya kadar çıkardı.

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