Adalı: Hakem konuşmayalım

Bugünkü Trabzonspor maçı öncesi A Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarının değil futbolun konuşulduğu bir derbi temenni etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Bugünkü Trabzonspor maçı öncesi A Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarının değil futbolun konuşulduğu bir derbi temenni etti. Adalı, "Sahada sadece alın terinin, tekniğin ve taktiğin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz. İnşallah hakemi konuşmadığımız bir 90 dakika olur" diye konuştu.