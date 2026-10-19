2’nci dalya peşinde

Siyah-beyazlı takım, dev derbide farklı bir heyecanın da peşinde olacak. 53 yılı aşkın rekabette rakip fileleri 199 kez havalandıran teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı, bordo-mavili ekibe karşı 200'üncü kez gol sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

SÜPER LİG'DE TEK FARK

Süper Lig'de iki takım 107'nci kez kozlarını paylaşacak. Kara Kartal'ın 39 galibiyeti bulunuyor. Karadeniz temsilcisi rakibine karşı 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 29 karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş'ın attığı 151 gole, Trabzonspor 125 golle karşılık verdi.

Beşiktaş 57-49 önde

İki takım 144'üncü kez karşılaşacak. 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan bordomavili takım galip ayrıldı. Taraflar 37 mücadelede birbirine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlılar fileleri 199 kez havalandırırken, bordo-mavililer 165 gol kaydetti.