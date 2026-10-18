Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dünkü antrenman, 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı. Mide ağrısı nedeniyle Hoffenheim maçında forma giyemeyen Vlahovic takımla çalıştı. Siyah-beyazlılar bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dünkü antrenman, 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı. Mide ağrısı nedeniyle Hoffenheim maçında forma giyemeyen Vlahovic takımla çalıştı. Siyah-beyazlılar bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a gidecek.