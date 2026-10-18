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Anasayfa Beşiktaş Vlahovic takımla çalıştı

Vlahovic takımla çalıştı

Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dünkü antrenman, 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı. Mide ağrısı nedeniyle Hoffenheim maçında forma giyemeyen Vlahovic takımla çalıştı. Siyah-beyazlılar bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Vlahovic takımla çalıştı
Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dünkü antrenman, 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı. Mide ağrısı nedeniyle Hoffenheim maçında forma giyemeyen Vlahovic takımla çalıştı. Siyah-beyazlılar bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a gidecek.
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