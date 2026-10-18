CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Vincenzo İtaliano kendini aştı

Vincenzo İtaliano kendini aştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlı takımın başında 15 resmi maçta 12 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. Dolmabahçe'de firesiz yoluna devam eden Kara Kartal, 3 mağlubiyetini de rakip sahada aldı. Beşiktaş bu sezon Alanyaspor, Amed ve Kauno Zalgiris deplasmanlarından eli boş döndü. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en iyi puan ortalamasını siyah-beyazlılarda yakaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Vincenzo İtaliano kendini aştı
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlı takımın başında 15 resmi maçta 12 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. Dolmabahçe'de firesiz yoluna devam eden Kara Kartal, 3 mağlubiyetini de rakip sahada aldı. Beşiktaş bu sezon Alanyaspor, Amed ve Kauno Zalgiris deplasmanlarından eli boş döndü. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en iyi puan ortalamasını siyah-beyazlılarda yakaladı.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe evinde kazandı!
G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Sarıgül dosyasında 5 milyon dolarlık yat iddiası: Göcek'teki lüks yata çöküp "emanetçiyiz" dediler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal'dan flaş Asensio açıklaması!
Galatasaray tek attı 3 aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor - Antalyaspor maçı bilgileri İstanbulspor - Antalyaspor maçı bilgileri 07:47
Başakşehir - Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler Başakşehir - Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler 07:23
Kocaelispor - Göztepe maçı detayları Kocaelispor - Göztepe maçı detayları 07:02
Kasımpaşa Samsunspor maçı detayları Kasımpaşa Samsunspor maçı detayları 07:01
Asensio ameliyat olacak! Asensio ameliyat olacak! 01:09
F.Bahçe'de Asensio şoku! F.Bahçe'de Asensio şoku! 01:01
Daha Eski
Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! 01:01
G.Saray'dan 70 milyon euro'luk hamle! G.Saray'dan 70 milyon euro'luk hamle! 01:01
Fenerbahçe'de kritik görüşme! "Kendini kanıtla" Fenerbahçe'de kritik görüşme! "Kendini kanıtla" 01:01
İlkay Gündoğan: "Yanlış anlaşılma oldu!" İlkay Gündoğan: "Yanlış anlaşılma oldu!" 01:01
Galatasaray tek attı 3 aldı! Galatasaray tek attı 3 aldı! 01:01
G.Saray'da ilginç değişiklik! Rafael Leao... G.Saray'da ilginç değişiklik! Rafael Leao... 01:01