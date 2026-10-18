Vincenzo İtaliano kendini aştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlı takımın başında 15 resmi maçta 12 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. Dolmabahçe'de firesiz yoluna devam eden Kara Kartal, 3 mağlubiyetini de rakip sahada aldı. Beşiktaş bu sezon Alanyaspor, Amed ve Kauno Zalgiris deplasmanlarından eli boş döndü. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en iyi puan ortalamasını siyah-beyazlılarda yakaladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlı takımın başında 15 resmi maçta 12 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. Dolmabahçe'de firesiz yoluna devam eden Kara Kartal, 3 mağlubiyetini de rakip sahada aldı. Beşiktaş bu sezon Alanyaspor, Amed ve Kauno Zalgiris deplasmanlarından eli boş döndü. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en iyi puan ortalamasını siyah-beyazlılarda yakaladı.