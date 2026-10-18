Matthaeus’tan Beşiktaş övgüsü

Almanların efsane yıldızı, “Beşiktaş’ın geçiş oyunlarında attığı iki kontratak golü, okullarda ders niteliğinde okutulacak cinstendi” yorumunu yaptı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında elde ettiği 3-2'lik zaferin yankıları devam ediyor. Alman televizyon kanalı RTL'de maçı yorumlayan Lothar Matthaeus, Vincenzo İtaliano yönetimindeki temsilcimizin performansı için övgü dolu ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın oyun anlayışından etkilendiğini belirten 65 yaşındaki futbol adamı, "Beşiktaş'ın geçiş oyunlarında attığı iki kontratak golü, futbol okullarında ders niteliğinde okutulacak cinstendi. Sahadaki güç farkı çok net ortada" ifadelerini kullandı.