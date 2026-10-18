Kore’de Oh manşetleri

Hyeon-Gyu Oh’un Hoffenheim karşısında süper performansı ülkesi Güney Kore’de manşetleri süsledi. JoongAng Ilbo’nun haberinde, “Oh’un 2 gol ve 1 asistle sergilediği tek kişilik şov... Beşiktaş, Hoffenheim’ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde galibiyet serisini sürdürdü” ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Hyeon-Gyu Oh'un Hoffenheim karşısında süper performansı ülkesi Güney Kore'de manşetleri süsledi. JoongAng Ilbo'nun haberinde, "Oh'un 2 gol ve 1 asistle sergilediği tek kişilik şov... Beşiktaş, Hoffenheim'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet serisini sürdürdü" ifadeleri kullanıldı.