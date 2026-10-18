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Anasayfa Beşiktaş Cenk: Hata yaptım

Cenk: Hata yaptım

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Cenk Tosun, transfer süreci hakkında konuştu. Fatih Karagümrük'te forma giyen 35 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe'ye gitmem hata mıydı? Bir kulübe ait olmuş bir insan, artık orada efsaneleşmiş bir insan, orada taraftarla o kadar birleşmiş bir insanın başka bir büyük bir camiaya gitmesi bence hataydı. Ama 'pişman mısın' desen değilim" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Cenk: Hata yaptım
Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Cenk Tosun, transfer süreci hakkında konuştu. Fatih Karagümrük'te forma giyen 35 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe'ye gitmem hata mıydı? Bir kulübe ait olmuş bir insan, artık orada efsaneleşmiş bir insan, orada taraftarla o kadar birleşmiş bir insanın başka bir büyük bir camiaya gitmesi bence hataydı. Ama 'pişman mısın' desen değilim" diye konuştu.
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