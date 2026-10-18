Beşiktaş'ta orta saha o isme emanet! Orkun'un sakatlığı sonrası...

Haftalardır fedakarlık yaparak forma giyen Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Hoffenheim maçında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen ve sağ ayak tabanında yırtık tespit edilen 25 yaşındaki yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Süper Lig'in 8'inci haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlı takımda gözler Fabio Miretti'ye çevrildi. İtalyan orta saha oyuncusu Kocaelispor ve Hoffenheim maçlarındaki performansıyla camianın güvenini kazandı. 23 yaşındaki futbolcu sınırlı forma şansı bulmasına rağmen son iki sınavda sahada sorumluluk aldı. Toplam 203 dakika süre alan ve henüz gol katkısı yapamayan Miretti, orta sahadaki dinamizmi ve pas bağlantılarıyla beğeni topladı. Geçen hafta Kocaelispor karşısında yüzde 86 (44/51) pas isabetiyle oynayan genç futbolcu, Beşiktaş'ın ataklarına yön veren isim oldu. İtalyan oyuncu, Orkun Kökçü'nün yokluğunda zorlu Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de görev alacak.

ITALIANO ISRARLA İSTEDİ

Teknikdirektör Vincenzo İtaliano, yaz transfer döneminde Fabio Miretti'nin renklere bağlanmasını ısrarla istemişti. İtalyan hoca, Orkun Kökçü'nün yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında orta sahada oyun kurma görevini 23 yaşındaki futbolcuya verecek.

OPSİYONU 13 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, Fabio Miretti'yi zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlılar, Juventus'a 2 milyon euro kiralama ücreti ödemişti. Yönetim, oyuncunun bonservisini almak isterse Serie A devine 3 taksit halinde 13 milyon euro ödeyecek.