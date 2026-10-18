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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Italiano'dan stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Beşiktaş'ta Italiano'dan stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki kritik karşılaşmada Trabzonspor'a konuk olmaya hazırlanan Beşiktaş'ta dev mücadelenin planları netleşiyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, zorlu deplasmanda görev vereceği stoper ikilisini belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 12:29
Beşiktaş'ta Italiano'dan stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Beşiktaş milli ara dönüşü stoperde dengeler her maç değişiyor. Kocaelispor'a karşı Djalo-Emirhan ikilisiyle sahaya çıkan teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanında ise Djalo yerine Agbadou'yu tercih etti. Italiano'nun Trabzonspor'a karşı bir kez daha değişiklik hazırlığında olduğu aktarıldı.

DJALO 11'E DÖNÜYOR

Hoffenheim maçında yedek soyunan Djalo'nun Trabzonspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Sabah'ta yer alan haberde ayrıca Beşiktaş forması altında ilk sürelerini Hoffenheim maçında bulan ve birkaç dakikada olsa sahada kalan Ümit Akdağ'ın da ilk 11'i zorladığı ancak savunmada iki değişiklik birden beklenmediği aktarıldı.

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