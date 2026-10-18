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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 14:44
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün Trabzon'a gidecek.

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