Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün Trabzon'a gidecek.