Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Trabzonspor maçı öncesi flaş açıklama! "İnşallah hakemi konuşmayız"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH HAKEMİ KONUŞMAYIZ"

A Spor'a konuşan Adalı, "Yıllardır olduğu gibi iki büyük futbol camiası sahaya çıkıp alınlarının teriyle mücadele edeceklerdir. Buna inancımız tam. Sahada sahdece futbolcularının alın terinin, tekniğinin ve taktiğin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz. İnşallah ne maçtan önce ne de maçta sonra hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz." ifadelerini kullandı.