Baumann: Sinir bozucu

Hoffenheim kalecisi Oliver Baumann canlı yayında sinir krizi geçirdi. Reklam arasında eldivenlerini fırlatan 36 yaşındaki kalacisine maçı yorumlayan Lothar Matthaeus sahip çıktı. Çok fazla gol yediklerini ifade eden Baumann, "Bu açıkçası sinir bozucu. Özellikle benim için" diyerek isyan etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Hoffenheim kalecisi Oliver Baumann canlı yayında sinir krizi geçirdi. Reklam arasında eldivenlerini fırlatan 36 yaşındaki kalacisine maçı yorumlayan Lothar Matthaeus sahip çıktı. Çok fazla gol yediklerini ifade eden Baumann, "Bu açıkçası sinir bozucu. Özellikle benim için" diyerek isyan etti.