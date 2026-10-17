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Anasayfa Beşiktaş Trabzonspor maçına moral oldu

Trabzonspor maçına moral oldu

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Hoffenheim zaferi sonrasında Trabzonspor derbisi ve takımın başarısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor maçına moral oldu
Özen, "Hocanın Avrupa'da 8 maçta 7. galibiyeti. Çok rastladığımız bir durum değil, bunun devamını dileriz elbette. Bir kez daha kutlarım. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Onun öncesi bir moral. Deplasman galibiyetleri önemli" dedi. Beşiktaş'ın başarısında Başkan Serdal Adalı ve yönetiminin önemli payı olduğunu vurgulayan Özen, takımın gelişimiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Ben ilk gün söylemiştim, acı çekecek oyuncular diye. Hoca acı çektiriyor, kendisi de acı çekiyor. Bu yol acılı bir yol. Çeke çeke gideceğiz. Umarım böyle devam eder. Yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak zaman gösterecek bize. Takımımızın çok sayıda yıldızı var, bir tanesi de oyunu. Bunu da hocaya borçluyuz."
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