Dusan Vlahovic seferberliği

Hoffenheim karşılaşması öncesinde bağırsaklarından rahatsızlanan yıldız golcü Dusan Vlahovic, kamp kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
26 yaşındaki Sırp santrforun tedavisine hızla başlanırken, sağlık ekibinin tecrübeli forveti pazartesi günü deplasmanda oynanacak zorlu Trabzonspor derbisine yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Vlahovic'in derbiye yetişip yetişemeyeceği, maç saatine kadar yapılacak son sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.