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Derbiye gövde gösterisi

Beşiktaş’ta Almanya’daki müthiş zafer sonrasında gözler Pazartesi günkü kritik Trabzonspor derbisine çevrildi. Kara Kartal’ın ortaya koyduğu organize ve tempolu futbol, dev maç öncesinde güven verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Derbiye gövde gösterisi

Almanya'da Hoffenheim'ı da devirip Avrupa Ligi'ne 2'de 2'yle süper başlayan Beşiktaş, Pazartesi günkü kritik Trabzonspor derbisine kilitlendi. Kara Kartal'ın Almanlar karşısında oynadığı organize ve tempolu futbol Trabzon'daki dev maç öncesinde teknik heyeti sevindirdi. Beşiktaş'ta birçok organizasyonun bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkması zorlu derbi için önemli bir avantaj. Takımın her gün üstüne koya koya gitmesi de teknik ekibi sevindiren bir başka gelişme olarak dikkati çekiyor. Vlahovic'in yokluğunda 2 golle zaferde başrol oynayan Oh'un Sırp yıldızı aratmaması, Trossard, Olaitan ve Murillo gibi isimlerin çok formda olması Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş'a güven veren detaylar oldu. Özellikle Cerny'nin yokluğunda İlhan Fakılı'nın etkili bir futbol ortaya koyması, teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu da derbi tercihinde oldukça zorlayacak etken olarak öne çıktı. Siyah-beyazlılarda tek handikap olarak; Hoffenheim karşısındaki yüksek tempolu mücadelesinin ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak olmasının fiziksel açıdan zorluk yaratabileceği görülüyor.

Italiano, Hoffenheim maçıyla birlikte önemli bir başarı yakaladı. Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör oldu.

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