Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano gerçeği! 4 hocaya bedel

Beşiktaş'ın 6 Haziran 2026'da teknik direktörlük görevine getirdiği Vincenzo Italiano aradan geçen 4 aylık süre içinde hem takıma oynattığı hücum futbolu ve hem de yakaladığı başarılarla taraftarın beğenisini kazandı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 deviren 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 8. Avrupa maçında 7. galibiyetini elde etti.

Takvim'de yer alan habere göre; İtalyan hoca söz konusu süreçte tek yenilgisini Zalgiris'e karşı 1-0'lık skorla yaşadı. Italiano 8 maçlık periyotta aldığı 7 galibiyetle Beşiktaş'ta son dönemde görev yapmış olan Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer ve Giovanni van Bronckhorst'un Avrupa'da aldığı toplam galibiyet sayısını da yakalamış oldu. Hollandalı Bronckhorst 7 maçta, Norveçli Solskjaer de 8 maçta 3 galibiyet aldı. Abdullah Avcı 6'da 1 yaparken Sergen Yalçın ise çıktığı 8 maçtan galibiyet çıkaramadı.