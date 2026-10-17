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Beşiktaş ezdi!

Dünya basını, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim zaferini manşetlerine taşıdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş ezdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek grubunda ikide iki yaptı. Siyah-beyazlıların Avrupa zaferi dünya basınında da yankı uyandırdı. İşte Almanya, İtalya, Sırbistan, Fransa ve Panama basınında öne çıkan manşetler:

FRANKFURTER ALLGEMEINE: Beşiktaş karşısında Hoffenheim hem sahada hem de tribünlerde ezici bir yenilgi aldı. Binlerce Türk taraftarın sağır edici tezahüratları arasında, ikinci Avrupa Ligi maçını da kaybetti. (ALMANYA)

BİLD: Hoffenheim, evinde deplasman maçı gibi geçen karşılaşmada mağlubiyeti yaşadı. Stadyum 30 bin seyirciyle tamamen doluydu, ancak Hoffenheim kendi stadyumunda sayıca azdı. Yaklaşık 17 bin Beşiktaş taraftarı tribündeydi. Maçın adamı Beşiktaş forveti Oh harikalar yarattı. Gecenin sonunda en az bir Alman'ın kutlama yapacak sebebi vardı; o da Nübel'di. (ALMANYA)

CALCİO NAPOLİ24: Vincenzo İtaliano şov yapıyor. Napoli'nin başına geçmeye çok yaklaşan ancak Allegri'ye odaklanılmasından sonra Beşiktaş'la anlaşan İtaliano, Türk kulübüne yeni bir soluk getirdi. Beşiktaş bu sezon 15 maçın 12'sini kazandı. (İTALYA)

MOZZART SPORT: Vlahovic'in bu deplasmanda yer almaması nedeniyle, bir oyuncu eksikti. Ancak onun yerini layıkıyla dolduran Oh, iki gol attı, bir asist yaptı ve galibiyetin kahramanı oldu. (SIRBİSTAN)

SO FOOT: Beşiktaş rakiplerini domine etmeye devam ediyor. İki maçta iki galibiyet alan on takım arasında yer alan Beşiktaş, Marsilya'nın ardından Hoffenheim'ı da yendi, Avrupa'nın 5 büyük liginden bir ekibi daha mağlup etti. (FRANSA)

Mİ DİARİO: Amir Murillo, Avrupa futbolunda iz bırakıyor. Milli takımın sağ beki, takımının ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıktı, galibiyette kilit rol oynadı. (PANAMA)

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