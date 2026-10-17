Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldız golcüsü Hyeon-gyu Oh, Dusan Vlahovic'in yokluğunda Hoffenheim maçına 11'de çıktı. Sırp golcüyü aratmayan Oh, 73 ve 79. dakikalarda fileleri havalandırarak zaferde önemli rol oynadı. Beşiktaş, maç öncesinde Oh'un iki gol atacağını söylediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Siyahbeyazlılar, 25 yaşındaki golcünün görüntülerine, "Maçtan önce 2 atacağım dedi, attı" notunu ekledi. Sosyal medyadaki bu etkileşim, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük bir beğeni aldı.

ATEŞİNİ YOLLA

Hoffenheim maçının kahramanlarından Hyeon- gyu Oh'a İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen vatandaşı Kang-in Lee'den sürpriz bir kutlama geldi. Kang-in Lee, sosyal medya hesabından Oh'u paylaştı. Güney Koreli yıldızın, sosyal medyadaki paylaşımına Tük şarkıcı Hakan Peker'in "Ateşini Yolla" şarkısını eklemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Lee'nin bu paylaşımına siyah-beyazlı taraftarlar da yorum ve beğenilerle katıldı.