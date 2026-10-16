Vaclav Cerny seferberliği

Kocaelispor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny için seferberlik ilan edildi. MR incelemesinin ardından sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Çekyalı sağ kanadın Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisine yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Cerny sakatlığını atlatamazsa sağ kanatta İlhan Fakılı'nın görev yapması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Kocaelispor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny için seferberlik ilan edildi. MR incelemesinin ardından sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Çekyalı sağ kanadın Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisine yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Cerny sakatlığını atlatamazsa sağ kanatta İlhan Fakılı'nın görev yapması bekleniyor.