Uygun adım zirveye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Hoffenheim'ı 3-2 yendi, firesiz yoluna devam etti. Karşılaşmaya ev sahibi ekip önde baskı yaparak başladı. 3'üncü dakikada Bernardo'nun ortasında ön direkte Machida kafayı vurdu, top direkten döndü. 20'de Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı. 45+1'de gole yaklaştık. Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı ve kaleye paralel gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

MÜTHİŞ BASKI KURDUK

İkinci yarıda rakip kaleyi adeta abluka altına aldık. Hoffenheim'in üzerine adeta kabus gibi çöken Kartal, 57'de net pozisyonu kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Trossard'ın vuruşunda top dışarı gitti. 60'ta Trossard'ın çevirdiği topa Murillo dokundu, gol perdesini açtı. 68'de Asllani skoru eşitledi. 72'de Olaitan'ın pasında Oh, temsilcimizi öne geçirdi. 79'da İlhan'ın pasında Güney Koreli golcü, farkı 2'ye çıkardı. 88'de Machida maçın skorunu ilan etti: 3-2. Kartal bu sonuçla 6 puanla haftayı 4'üncü sırada tamamladı.

SALİH'İN YERİNE NDIDI OYNADI

Italiano yoğun maç trafiğini düşünerek Salih Özcan'ı dinlendirdi. Milli oyuncunun yerine ön liberoda Wilfried Ndidi görev aldı. Nijeryalı futbolcu bu sezon 2'nci kez ilk 11'de forma giydi. Ndidi, Süper Lig'deki Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Salih 78'de Olaitan'ın yerine oyuna girdi.

SOL BEKTE OUATTARA

Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyen Rıdvan Yılmaz, Hoffenheim sınavına yedek kulübesinde başladı. Sezon başında Monaco'dan kadroya dahil edilen Kassoum Ouattara, sol bekte görev yaptı. Djalo da yedek kulübesine çekilirken, Emirhan Topçu'nun tandeminde Agbadou oynadı.

ASİST MAKİNESİ

Sahanın en çalışkan isimlerinden biri olan Junior Olaitan, Oh'un ikinci golünün asistini yaptı. Bu sezon asist sayısını 7'ye yükselten yıldız orta saha maç sonrası şöyle konuştu: "Takım arkadaşlarım sayesinde performansım iyi. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Beşiktaş'ta iyi insanların yanındayım."

İLHAN'DAN YİNE KATKI

Beşiktaş'ın 'altın çocuğu' İlhan Fakılı, skora katkı vermeye devam ediyor. Vaclav Cerny'nin yokluğunda sağ kanatta görev alan genç yıldız, üçüncü golde Oh'a asist yaptı. İlhan Fakılı bu sezon 3 gol, 3 asistlik performansıyla 6 gole direkt katkı sundu.

AGBADOU: ÇOK ÖZEL GALİBİYET

Savunmadaki kritik müdahaleler ile beğeni toplayan Emmanuel Agbadou, çok özel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fildişi Sahilli savunmacı, "Taraftarımız evimizde oynamış gibi hissettirdi. Onlara teşekkür ederim. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Hocamızın bakış açısı böyle" dedi.

FABIO MIRETTI MAESTRO GİBİ

İkinci yarının başında kaptan Orkun'un yerine oyuna giren Fabio Miretti, Hoffenheim karşısında orta sahayı orkestra şefi gibi yönetti. İtalyan yıldız takımının ataklarını yönlendirdi, beğeni topladı.

UEFA'DAN OH PAYLAŞIMI

UEFA'nın resmi X hesabı, Hyeon-Gyu Oh ile ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı. Güney Koreli forvetin yalın ayakla çim üzerinde yaptığı ısınmanın görüntüsü paylaşılırken, "Oh'un kendine özgü maç öncesi rutini" ifadeleri kullanıldı.