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Anasayfa Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın gündemindeki Mavropanos'a rakip çıktı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın gündemindeki Mavropanos'a rakip çıktı!

Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi için savunma hattını Konstantinos Mavropanos ile güçlendirmeyi hedefliyor. West Ham United forması giyen Yunan stoper için İngiliz ekibiyle görüşmelere hazırlanılırken, 18 milyon euroluk bonservis bedeli ve Burnley’in de devrede olması transferde rekabeti artırıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın gündemindeki Mavropanos'a rakip çıktı!

Beşiktaş'ın ocak ayı transfer dönemi için rotası netleşti. Orta saha transferini Rangers'tan Nicolas Raskin ile çözmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta savunma bölgesi içinse gündemdeki isim Konstantinos Mavropanos. Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, Yunanistan'ın Almanya ile oynadığı milli maçta tribünden izlediği 28 yaşındaki stoper için West Ham ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İngiliz ekibiyle 2028'de sözleşmesi sona erecek olan Yunan stoperin bonservis bedeli 18 milyon euro olarak ön görülüyor. Takvim'de yer alan habere göre; yıldız oyuncu için bir başka Championship ekibi Burnley'in de istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Burnley'in de Maropanos için menajerler aracılığıyla bir teklifte bulunduğu gelen bilgiler arasında. Tecrübeli oyuncunun da devre arasında kulübü West Ham United'tan ayrılmak istediği öğrenildi. 46 kez Yunanistan Milli Takım formasını giyen Konstantinos Mavropanos 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yunan yıldız, daha önce Arsenal, Nürnberg ve Stuttgart gibi takımların formasını giydi.

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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Yunan stoper Konstantinos Mavropanos, 46 kez milli oldu. 2 kez de gol sevinci yaşadı.

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