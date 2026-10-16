TURGAY DEMİR - OH OH SUYUNDAN DA! Beşiktaş Avrupa'ya asılıyor. Hem de ne asılmak… Vlahovic yok, Cerny yok, Orkun da sakatlanıp çıkınca bildik düzen bozulabilirdi ama hiç de öyle olmadı. Lig, Avrupa ayırmadan her maçta rotasyon yaparak elindeki tüm oyuncuları formda tutan Italiano, bunun semeresini Hoffenheim deplasmanında gördü. Vlahovic'in yerine oynayan OH, ilk dakikadan itibaren Alman savunmasının arasına Altay tankı gibi daldı. Topu kovaladı, rakibi kovaladı; önüne atılana koştu, arkasına atılana koştu.