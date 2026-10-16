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Anasayfa Beşiktaş Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'in konuğu oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Bu galibiyeti, Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 07:14
Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - OH OH SUYUNDAN DA!

Beşiktaş Avrupa'ya asılıyor. Hem de ne asılmak… Vlahovic yok, Cerny yok, Orkun da sakatlanıp çıkınca bildik düzen bozulabilirdi ama hiç de öyle olmadı. Lig, Avrupa ayırmadan her maçta rotasyon yaparak elindeki tüm oyuncuları formda tutan Italiano, bunun semeresini Hoffenheim deplasmanında gördü. Vlahovic'in yerine oynayan OH, ilk dakikadan itibaren Alman savunmasının arasına Altay tankı gibi daldı. Topu kovaladı, rakibi kovaladı; önüne atılana koştu, arkasına atılana koştu.

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Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Durmak bilmedi vesselam! Böyle bir emek karşılıksız kalsa yazık olurdu. Çok şükür, kalmadı. OH da iki nefis gol atarak zorlu deplasmanda maçı kotaran adam oldu. İlk yarıda daha çok topla oynayan bizdik ama rakibin kontratakları da oldukça etkiliydi. Savunmadan çıkarken Agbadou ve Ouattara'nın pas hataları zaman zaman başımızı ağrıtmaya yetti.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sakatlanan Orkun'un yerine giren Miretti iyi iş çıkardı. Orta sahaya enerji kattı. Ardından Salih de oyuna girince bu bölgede daha diri kaldı. Yediğimiz ilk gol, tanıdık bir isim olan Asllani'den geldi.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu golde Agbadou ve Murillo'nun kendi sol taraflarına yönelmeleriyle Kosovalı oyuncunun önü açıldı; o da bu fırsatı gole çevirdi. Güzel olan şu ki maçı kazanmak için büyük emek harcayan Beşiktaş, öne geçtikten sonra skor yeniden eşitlendiğinde de bozulmadı. Aynı heyecanla mücadelesine devam etti.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Olaitan, İlhan ve inatla OH'u beslediler. Koreli Kartal da şahane bir performans sergileyip iki gol atarak geceyi aydınlatan yıldız gibi parladı. Hiç kolay değil, bir Alman takımını kendi evinde yenmek gerçekten kolay değil. Helal olsun Beşiktaş… Öyleyse şarkımızı söyleyeyim; OH OH suyundan da… Ve tribünleri dolduran gurbetçi Kartallar, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - ALMANYA'DA BEŞİKTAŞ ŞOV

Beşiktaş, milli aranın ardından yoğun maç temposuna girdiği bu süreçte Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Maçın nerede oynandığını bilmesem Beşiktaş'ı ev sahibi zannederdim. Dernekler ve taraftar grupları çok iyi organize olmuşlar. Siyah giyinmişler, SNP Arena'yı adeta Tüpraş Stadyumu'na çevirmişler.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Oradaki bütün kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Beşiktaş çok iyi bir ön alan baskısı yapıyor. Bunun meyvelerini 45+'da aldı. Beşiktaş, ilk yarının sonunda Olaitan'la gole çok yaklaştı.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maalesef gol olmadı, top çizgiye paralel gitti. Orkun, zaten ilk yarının sonlarında sakatlanacağını belli etti. Beşiktaş adına talihsiz bir durum oldu. Beşiktaş, ikinci yarıda rakibini tamamen kendi yarı sahasına hapsetti. Beşiktaş; Trossard, İlhan ve Oh'la çok müsait pozisyonlardan yararlanamadı.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ardından beklenen gol geldi. Dikkat edin, gol pozisyonunda rakip ceza sahasında 6 tane Beşiktaşlı futbolcu vardı. Sağ bek Murillo, topu ağlara yollayarak siyah-beyazlıları öne geçirdi.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ardından basit bir savunma ve kademe hatasıyla topu ağlarımızda gördük. Nübel'in ters ayakta kaldığı pozisyonda siyah-beyazlılar kalesinde golü gördü. Düşmeden aynı tempoyu koruyup oyunun içinde kalmak lazım. Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda bahsettiğim gibi harika bir oyun ortaya koyuyor. Hoffenheim'ın golüne de erken reaksiyon verildi. Olaitan'ın harika asistinde Oh'la golü buldu.

Spor yazarları Hoffenheim-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş rakibine adeta sahayı dar ediyor. Bu oyuna üçüncü gol de geliyor. İlhan çevirdi, Oh bitirdi! İlhan, sezonun fiyat-performans açısından en iyi transferlerinden biri. Harika işler yapıyor. Beşiktaş'ın duran toplarda ciddi anlamda sıkıntısı var. Bu sorun bu maçta da çözülemedi ve skor 2-3 oldu. Cesur hoca, cesur oyun! Sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Hak ettiği galibiyeti aldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle Beşiktaş, ne olursa olsun bir Alman takımını deplasmanda yendi.

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