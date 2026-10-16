Son Kartal Lonnie Walker

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı. NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen 27 yaşındaki ABD'li skorer guard, çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris'e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı. NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen 27 yaşındaki ABD'li skorer guard, çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris'e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.