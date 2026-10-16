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Anasayfa Beşiktaş Potada Bayern sınavı

Potada Bayern sınavı

Euroleague'in 6'ncı haftasında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı bu akşam Bayern Münih'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip son sınavında Hapoel IBI'ye 100- 82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14'üncü basamakta yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Potada Bayern sınavı
Euroleague'in 6'ncı haftasında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı bu akşam Bayern Münih'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip son sınavında Hapoel IBI'ye 100- 82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14'üncü basamakta yer aldı.
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