Potada Bayern sınavı

Euroleague'in 6'ncı haftasında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı bu akşam Bayern Münih'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip son sınavında Hapoel IBI'ye 100- 82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14'üncü basamakta yer aldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50