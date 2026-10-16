Oh Oh suyundan da

Dusan Vlahovic'in yokluğunda dün Hoffenheim karşısında formayı kapan Hyeon-Gyu Oh, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Güney Koreli oyuncu, 15'inci dakikada savunma arkasına sarktı ancak Ozan Kabak son anda araya girerek mutlak golü engelledi. İlk yarıda Güney Koreli, Hoffenheim savunmasını aşmakta zorlandı ama ikinci 45'te bambaşka bir kimliğe büründü. İkinci bölümün başlamasıyla birlikte Ozan ve Machida'ya zor anlar yaşattı. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde de sahneye çıktı.

GOLLERİ AVRUPA'DA ATTI

Olaitan'ın harika pasında kaleci Baumann'la karşı karşıya kalan Oh, siyah-beyazlıları maçta bir kez daha öne geçiren golü attı. Bu golden 6 dakika sonra bu kez İlhan Fakılı sağ kanattan içeri girdi, topu çevirdi, arka direkte konumlanan Oh, Hoffenheim filelerine kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü golünü gönderdi. Elemelerdeki Zalgiris mücadelesinde 1 gol atan Güney Koreli, bu sezon üçüncü defa gol sevinci yaşadı. Üç golün yanı sıra, bu sezon üç defa da asist yapan Oh, toplamda 6 gole katkı yaptı. Güney Koreli, "Vlahovic yoksa adeta ben varım" dedi.