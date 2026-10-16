Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, Hoffenheim galibiyetinin ardından konuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, Hoffenheim galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Çok iyiydik bugün çok önemli galibiyet, zor bir galibiyet. Rakip bizi çok zorladı. İyi baskı yaptılar. Bizi zor duruma da soktular. Hak ederek Kazandık. Altı puan aldık Avrupa'da iyi bir yerdeyiz. İkinci yarıda özellikle tüm takım çok iyiydi. Herkesin performansından memnunum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor."