En güzel gol Orkun’un

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün golü, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasının en güzel golü seçildi. 25 yaşındaki yıldız, 2-1 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona eren Kocaelispor maçında Vaclav Cerny'nin asistinde klas bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Milli oyuncu bu sezon 13 resmi karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performansla 9 gole katkıda bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün golü, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasının en güzel golü seçildi. 25 yaşındaki yıldız, 2-1 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona eren Kocaelispor maçında Vaclav Cerny'nin asistinde klas bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Milli oyuncu bu sezon 13 resmi karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performansla 9 gole katkıda bulundu.