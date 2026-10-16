Dolmabahçe gibi!

Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Hoffenheim sınavında temsilcimizi yalnız bırakmadı. Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurdu. Siyah giyinen ve 90 dakika öncesi dikkat çeken koreografi şov yapan Beşiktaşlı taraftarlar, müsabaka boyunca tezahüratlarla Rhein-Neckar-Arena'yı adeta Dolmabahçe'ye çevirdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Hoffenheim sınavında temsilcimizi yalnız bırakmadı. Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurdu. Siyah giyinen ve 90 dakika öncesi dikkat çeken koreografi şov yapan Beşiktaşlı taraftarlar, müsabaka boyunca tezahüratlarla Rhein-Neckar-Arena'yı adeta Dolmabahçe'ye çevirdi.