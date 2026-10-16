Cihan Aydın’la bu sezon ilk

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında pazartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda yapacağı derbiyi hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği açıklandı. 34 yaşındaki hakem bu sezon ilk kez siyah-beyazlı takımın bir maçında düdük çalacak. Daha önce Cihan Aydın'ın yönettiği 10 maçta, Beşiktaş 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında pazartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda yapacağı derbiyi hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği açıklandı. 34 yaşındaki hakem bu sezon ilk kez siyah-beyazlı takımın bir maçında düdük çalacak. Daha önce Cihan Aydın'ın yönettiği 10 maçta, Beşiktaş 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.