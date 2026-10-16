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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'tan Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna dair açıklama

Beşiktaş'tan Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna dair açıklama

Beşiktaş, Hoffenheim maçında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüp tarafından yayınlanan açıklamada Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 08:37
Beşiktaş'tan Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna dair açıklama

Beşiktaş, Hoffenheim ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında rahatsızlanan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna dair açıklama yayınladı. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÖNDER ÖZEN MAÇTAN HEMEN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Önder Özen, tansiyonu düşen ve rahatsızlık yaşayan siyah-beyazlı takımın fizyoterapisti Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuyla ilgili Hoffenheim galibiyetinin ardından şu açıklamaları yapmıştı:

"Tam şu anı soruyorsanız çok mutlu değilim. Çünkü içeride bir çalışma arkadaşım sedyede yatıyor, birazdan onu ambulansla hastaneye kaldıracağız. Serdar kardeşimiz, fizyoterapist arkadaşımız, hem A Milli Takım'da görev yapıyor hem uzun süredir Beşiktaş'ta görev yapıyor. O bir rahatsızlık yaşadı. Onun rahatsızlığı bize galibiyetin mutluluğunu yaşatmadı, yaşamayalım da zaten, önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. O sebeple tam şu anı sorduğunuz için şu an çok mutlu elbette değilim. Arkadaşımı düşünüyorum, bütün takım onu düşünüyor. Umarım çok kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Belki burada kalma ihtimali de var, umarım kalmaz, onu da alıp dönmek isteriz. Ama müşahede altında tutulması gerekiyor şimdilik ve üniversite hastanesinde tedavisine başlanacak."

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