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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta yeniden Leo Pereira sesleri! Transfere yeşil ışık

Beşiktaş'ta yeniden Leo Pereira sesleri! Transfere yeşil ışık

Siyah-beyazlıların yazın transferi için uğraş verdiği Brezilyalı stoper için ocakta bir kez daha Flamengo’nun kapısını çalacağı ileri sürüldü. 30 yaşındaki Pereira’nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027’de bitecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ta yeniden Leo Pereira sesleri! Transfere yeşil ışık

Beşiktaş bir yandan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da güven tazeleyen Serdal Adalı yönetiminin, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmak için rotasını Brezilya'ya kırdığı öne sürüldü. En önemli hedeflerden biri Brezilya Seria ekibi Flamengo'da kariyerini sürdüren deneyimli stoper Leo Pereira...

TEKLİFİ REDDETMİŞLERDİ

Yaz döneminde Brezilyalı stoperi renklerine katmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş transfer komitesinin, ocak ayında yeniden Brezilya temsilcisinin kapısını çalması bekleniyor. Leo Pereira için Beşiktaş 10 milyon euro bonservis teklifinde bulunmuş, ancak Flamengo bu teklifi geri çevirmişti. O dönemde 30 yaşındaki oyuncunun sakatlık geçirmesi de transferin gerçekleşmemesinde önemli etken olmuştu. Deneyimli savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'de sona erecek.

OYUN KURMA BECERİSİ

Sol ayağını raket gibi kullanan Leo Pereira, geriden oyun kurma yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Sol stoperde görev yapan Sambacı, Beşiktaş'ın savunmadan topla çıkma konusundaki sıkıntısına çare olabilir. Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, duran toplarda da rakip kalede tehdit oluşturuyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Tecrübeli stoper farklı kulvarlarda bu sezon 39 resmi karşılaşmada forma şansı bulurken, Brezilya Serie A'da 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Libertadores Kupası'nda da 1 kez ağları havalandıran Leo Pereira, 4 gole katkıda bulundu. Sambacı, Flamengo kariyerinde 2 Libertadores, 2 Serie A ve 3 Brezilya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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