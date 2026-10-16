Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sergilediği futbol tartışılan Junior Olaitan, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun göreve gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Beninli oyuncu, asistleri ve rakip sahadaki etkili futbolu ile siyah-beyazlı takımın hücum gücüne büyük katkı sağlarken sergilediği performans Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Sabah'ın servis ettiği haberde Olaitan'a özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden ilgi olduğu belirtildi. Ara transfer döneminde kulübe resmi teklif gelmesini bekleyen yönetim ise Göztepe'den 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı futbolcuyu, lig ve Avrupa hedefleri nedeniyle satmayı düşünmüyor. Başkan Serdal Adalı'nın ancak 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gidişine izin verebileceği kaydedildi.