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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Junior Olaitan’a teklif yolda! Transfer bedeli...

Beşiktaş'ta Junior Olaitan’a teklif yolda! Transfer bedeli...

Beşiktaş'ta performası ve azmiyle bu sezon kilit rol üstelenen isimlerden Junior Olaitan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beninli oyuncu için İngiltere'den resmi teklif hazırlığı olduğu aktarılırken siyah-beyazlı yönetim, masaya oturacağı takımlardan talep edilecek rakamı belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 12:07
Beşiktaş'ta Junior Olaitan’a teklif yolda! Transfer bedeli...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sergilediği futbol tartışılan Junior Olaitan, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun göreve gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Beninli oyuncu, asistleri ve rakip sahadaki etkili futbolu ile siyah-beyazlı takımın hücum gücüne büyük katkı sağlarken sergilediği performans Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Sabah'ın servis ettiği haberde Olaitan'a özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden ilgi olduğu belirtildi. Ara transfer döneminde kulübe resmi teklif gelmesini bekleyen yönetim ise Göztepe'den 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı futbolcuyu, lig ve Avrupa hedefleri nedeniyle satmayı düşünmüyor. Başkan Serdal Adalı'nın ancak 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gidişine izin verebileceği kaydedildi.

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