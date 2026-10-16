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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic seferberliği!

Beşiktaş’ta bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçında forma giyemeyen Dusan Vlahovic'i kritik Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmek için seferberlik ilan edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 10:52
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic seferberliği!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Hoffenheim karşılaşması öncesinde bağırsaklarından rahatsızlanan yıldız golcü, kamp kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakıldı. Tecrübeli futbolcunun tedavisine hızla başlanırken, sağlık ekibinin oyuncuyu pazartesi günü deplasmanda oynanacak zorlu Trabzonspor mücadelesine yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların gol silahının Trabzonspor deplasmanına yetişip yetişemeyeceği, maç saatine kadar yapılacak son sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.

SIRBİSTAN'DA TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Saha içindeki formunun yanı sıra ülke basınında da adından sıkça söz ettiren Vlahovic, sakatlığını gerekçe göstererek bu yıl milli takım formasından uzak kalmasıyla tartışmaların odağına yerleşti.

Yıldız futbolcunun milli aralarda ülkesinin kadrosunda yer almazken, aranın ardından Süper Lig'e golle dönmesi Sırbistan cephesinde tepki çekti. Sırbistan Milli Takımı'nın, Vlahovic'in forma giymediği dört UEFA Uluslar Ligi maçından da mağlubiyetle ayrılması eleştirilerin şiddetini artırdı.

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