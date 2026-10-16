Beşiktaş'ta Hoffenheim mücadelesinin ikinci yarısında kenara gelen Orkun Kökçü'nün sağlık durumu belli oldu. A Spor muhabiri Efecan Öztaş, yıldız orta sahanın bileğinde darbeye bağlı bir morarma olduğunu açıkladı. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtilirken Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında sahada olacağı aktarıldı.