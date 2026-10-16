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Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

Beşiktaş'ta Hoffenheim mücadelesinin ikinci yarısında oyuna devam edemeyen ve yerini Miretti'ye bırakan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu belli oldu. Orkun'un Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kritik karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 12:28
Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

Beşiktaş'ta Hoffenheim mücadelesinin ikinci yarısında kenara gelen Orkun Kökçü'nün sağlık durumu belli oldu. A Spor muhabiri Efecan Öztaş, yıldız orta sahanın bileğinde darbeye bağlı bir morarma olduğunu açıkladı. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtilirken Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında sahada olacağı aktarıldı.

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